Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду снялся в новой рекламе для нидерландской телекоммуникационной компании "Altice". В ролике португалец предстал в полуобнаженном виде, поэтому представительницам прекрасного пола есть на что посмотреть на видео:

Напомним, Марсело высказался о возможном уходе Роналду. | soccernews.ru