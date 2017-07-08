Роналду снялся в новой рекламе

Теги криштиану роналду

Роналду снялся в новой рекламеФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду снялся в новой рекламе для нидерландской телекоммуникационной компании "Altice". В ролике португалец предстал в полуобнаженном виде, поэтому представительницам прекрасного пола есть на что посмотреть на видео:

Напомним, Марсело высказался о возможном уходе Роналду. | soccernews.ru

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