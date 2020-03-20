Роналду снялся в новой рекламе нижнего белья

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Роналду снялся в новой рекламе нижнего белья

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду снялся в новой рекламе.

Португалец прорекламировал нижнее белье бренда Yamamay. Презентация прошла в День отца.

"Быть отцом - это уникальное и личное путешествие, которое сильно изменило меня. Я стал мягче и у меня появился совершенно иной взгляд на то, что действительно важно в моей жизни", - заявил Роналду.

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