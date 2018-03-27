Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду снялся в рекламе своих новых бутс от американского производителя спортивной экипировки "Nike".

Напомним, во время матча Португалия - Нидерланды болельщик поцеловал Роналду прямо на поле. | soccernews.ru