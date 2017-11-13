Роналду со своей девушкой пошел в ресторан через несколько часов после родов

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду со своей девушкой пошел в ресторан через несколько часов после родов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду и его подруга Джорджина Родригес побывали в ресторане всего через несколько лет после родов.

Напомним, что Родригес родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина.

Фото: Роналду с Родригес в ресторане.

Этот ребенок стал четвертым для Роналду.

Не пропустите: У Роналду родился четвертый ребенок. | http://soccernews.ru

комментарии
Имя

"через несколько лет после родов" ......ахаххах

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Пьянь

Обмыли ребенка)

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