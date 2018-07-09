Роналду со своей подругой отдыхают в Италии

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Роналду со своей подругой отдыхают в ИталииФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду вместе со своей подругой Джорджиной Родригес отдыхают в Италии.

Снимки с отпуска 33-летнего нападающего на свой странице в инстаграм опубликовала девушка футболиста. Вместе с ними в Коста Наварино также отдыхает ближайшее окружение португальца.

Напомним, Вальдано высказался о возможном уходе Роналду из "Реала". | soccernews.ru

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