Роналду согласился урезать свою зарплату в "Ювентусе"
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду готов пойти на антикризисные меры в связи с пандемией коронавируса.
По информации Tuttosport, звёздный португалец дал согласие на уменьшение своей зарплаты, которая оценивается в 31 миллион евро в год.
Как сообщает AS, оклад 35-летнего футболиста урежут на 3,8 миллиона, то есть на 12 процентов.
Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. В текущем сезоне он забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
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