Роналду согласился вернуться в "Манчестер Юнайтед"

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Роналду согласился вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний футболист уже дал согласие присоединиться к "красным дьяволам".

Португалец мог оказаться в "Манчестер Сити", однако в четверг вечером на его агента Жорже Мендеша вышел "МЮ". Сейчас стороны активно обсуждают все нюансы сделки.

Роналду выступал за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в мадридский "Реал".

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