Роналду согласился вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний футболист уже дал согласие присоединиться к "красным дьяволам".

Португалец мог оказаться в "Манчестер Сити", однако в четверг вечером на его агента Жорже Мендеша вышел "МЮ". Сейчас стороны активно обсуждают все нюансы сделки.

Роналду выступал за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в мадридский "Реал".

Не пропустите: Сульшер - об уходе Роналду из "Ювентуса": "Лучший игрок всех времён знает, что мы к нему чувствуем". | http://soccernews.ru