Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду согласовал с испанскими налоговыми органами сумму штрафа.

Как сообщает El Confidencial, 33-летний португалец выплатит в казну королевства порядка 18-20 миллионов евро. В эту сумму включены сокрытые налоги, а также административные и уголовные штрафы.

Таким образом, Роналду сможет избежать тюремного заключения.

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