Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду сообщил своим партнёрам по команде об уходе из королевского клуба.

По информации издания Marca, своё решение 33-летний португалец озвучил одноклубникам ещё до финала Лиги Чемпионов, который состоялся неделю назад.

Роналду планирует покинуть "Реал" из-за ситуации с контрактом - руководство "сливочных" так и не предложило звёздному футболисту новое соглашение с повышением зарплаты.

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