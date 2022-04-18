Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.

"С невероятной грустью мы должны сообщить, что наш малыш умер. Лишь рождение дочери дает нам силы пережить этот момент. Мы благодарим врачей и медсестер за помощь. Мы просим о конфиденциальности в столь сложный момент. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем вечно любить тебя", - написал Роналду в своем твиттере.

Напомним, что у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей - Криштиану-младший, Ева и Матео. Также его подруга Джорджина Родригес родила от него дочку Алану Мартину. Затем Родригес ждала двойню, но выжила только девочка. | http://soccernews.ru