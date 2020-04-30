Роналду сообщил СМИ информацию о болезни Дибалы, чтобы не возвращаться в Италию

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сообщил прессе информацию о том, что его партнер по команде аргентинский форвард Пауло Дибала сдал уже четвертый положительный тест на коронавирус, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, Роналду сделал это для того, чтобы не возвращаться в Италию и не подвергаться риску заражения коронавирусом. В настоящее время португалец находится в самоизоляции на своей вилле на острове Мадейра. При этом "Ювентус" призвал футболистов вернуться в Италию, так как с 18 мая клуб может возобновить тренировки.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 26-летнего Дибалы 13 забитых мячей и 12 голевых передач в 34 поединках.

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