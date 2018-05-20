Роналду сообщил свою позицию "Реалу" по возможному трансферу Левандовски

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду сообщил свою позицию клубу по возможному трансферу форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски.

Так, по сведениям испанской прессы, португалец уведомил "сливочных", что он не одобряет это подписание. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" видит себя в роли центрального нападающего в новом сезоне, поэтому он предпочитает, чтобы "Реал" приобретал звездных игроков не на эту позицию, а на фланги атаки.

Напомним, Роналду стал первым игроком из топ-5 европейских лиг, забившим 50 голов в текущем сезоне. | soccernews.ru