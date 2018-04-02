Роналду сообщил Зидану свои предпочтения по составу "Реала" на матч с "Ювентусом"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду сообщил главному тренеру своей команды Зинедину Зидану свои предпочтения по составу "сливочных" на первый матч 1/4 финала Лиги Чмпионов против туринского "Ювентуса".

Так, по сведениям испанской прессы, португалец попросил наставника королевского клуба, чтобы во вторник на поле "Альянц Стэдиум" с первых минут игры вышел Марко Асенсио. Тогда как Иско и Гарет Бэйл, по мнению 33-летнего нападающего, должны начать поединок на скамейке запасных.

Напомним, Буффон назвал лучшую команду планеты. | soccernews.ru