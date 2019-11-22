Роналду: "Сосредоточен на восстановлении, чтобы вернуться как можно быстрее!"

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Роналду: "Сосредоточен на восстановлении, чтобы вернуться как можно быстрее!"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем твиттере высказался о том, что не попал в заявку на матч Серии А с "Аталантой".

Ранее наставник "бьянконери" Маурицио Сарри заявил, что 34-летний форвард ещё не залечил повреждение.

"Сосредоточен на восстановлении, чтобы вернуться как можно быстрее!", - написал Роналду.

Напомним, что матч "Аталанта" - "Ювентус" состоится в субботу, 23 ноября, в 17:00 по московскому времени.

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