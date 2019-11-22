Роналду: "Сосредоточен на восстановлении, чтобы вернуться как можно быстрее!"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем твиттере высказался о том, что не попал в заявку на матч Серии А с "Аталантой".
Ранее наставник "бьянконери" Маурицио Сарри заявил, что 34-летний форвард ещё не залечил повреждение.
"Сосредоточен на восстановлении, чтобы вернуться как можно быстрее!", - написал Роналду.
Focused on my recovery to come back soon!⚽ pic.twitter.com/mMNcqRiJ0W— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 22 ноября 2019 г.
Напомним, что матч "Аталанта" - "Ювентус" состоится в субботу, 23 ноября, в 17:00 по московскому времени.
Не пропустите: Хуан Куадрадо продлил контракт с "Ювентусом" до 2022 года. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов"
-
УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов
-
"Зенит" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
Моуринью определился с будущим Эриксена в "Тоттенхэме"
-
Моуринью во всю готов строить в Лондоне новый суперклуб? Разбираем, кто пришел в "Тоттенхэм" вслед за особенным
Лента новостей
-
Стало известно, кого "Барселона" хочет приобрести летом 2020 года
-
Бэйл вошел в заявку "Реала" на матч с "Реал Сосьедадом"
-
"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов"
-
"Уфа" поменяет основной цвет с красного на фиолетовый
-
Роналду: "Сосредоточен на восстановлении, чтобы вернуться как можно быстрее!"
-
УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов
-
Лэмпард заявил, что ни за что не согласится возглавить "Тоттенхэм"
-
1
Гризманн признался, что не знает, как идти в обводку
-
Футбольный агент поделился мнением о стоимости Миранчука
-
Моуринью получит бонус в размере 2,3 млн евро, если выведет "Тоттенхэм" в ЛЧ
-
Суарес признался, что MLS привлекательный чемпионат
-
1
Моуринью назвал клуб, в котором может завершить тренерскую карьеру
-
"Зенит" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
1
Абрамович передумал продавать "Челси"
-
Моуринью определился с будущим Эриксена в "Тоттенхэме"
-
2
Месси - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы за последние пять лет
-
1
Гвардиола прокомментировал увольнение Почеттино из "Тоттенхэма"
-
Савин рассказал о расточительности "Зенита"
-
Симеоне привлечёт к матчу с "Гранадой" игроков дубля из-за кадровых проблем
-
2
Канделаки назвала Моуринью "доктором, который творит чудеса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7