Роналду: "Сосредоточен на восстановлении, чтобы вернуться как можно быстрее!"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем твиттере высказался о том, что не попал в заявку на матч Серии А с "Аталантой".

Ранее наставник "бьянконери" Маурицио Сарри заявил, что 34-летний форвард ещё не залечил повреждение.

"Сосредоточен на восстановлении, чтобы вернуться как можно быстрее!", - написал Роналду.

Focused on my recovery to come back soon!⚽ pic.twitter.com/mMNcqRiJ0W