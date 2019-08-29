Роналду составил завещание
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду составил завещание на случай своей смерти, сообщает AS.
По сведениям издания, все свое имущество футболист решил оставить своей девушке Джорджине Родригес, которая в 2018 году родила ему дочь Алану Мартину. По некоторым данным, состояние португальца составляет порядка 300 миллионов евро.
Также у 34-летнего Роналду есть еще трое детей - Криштиану-младший, а также близнецы Матео и Ева, которые были рождены на свет при помощи суррогатных матерей.
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