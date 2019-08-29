Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду составил завещание на случай своей смерти, сообщает AS.

По сведениям издания, все свое имущество футболист решил оставить своей девушке Джорджине Родригес, которая в 2018 году родила ему дочь Алану Мартину. По некоторым данным, состояние португальца составляет порядка 300 миллионов евро.

Также у 34-летнего Роналду есть еще трое детей - Криштиану-младший, а также близнецы Матео и Ева, которые были рождены на свет при помощи суррогатных матерей.

Не пропустите: Экс-игрок ЦСКА сравнил игру против Месси и Роналду. | http://soccernews.ru