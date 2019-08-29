Роналду составил завещание

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Роналду составил завещание

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду составил завещание на случай своей смерти, сообщает AS.

По сведениям издания, все свое имущество футболист решил оставить своей девушке Джорджине Родригес, которая в 2018 году родила ему дочь Алану Мартину. По некоторым данным, состояние португальца составляет порядка 300 миллионов евро.

Также у 34-летнего Роналду есть еще трое детей - Криштиану-младший, а также близнецы Матео и Ева, которые были рождены на свет при помощи суррогатных матерей.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Длинная и успешная карьеры, огромные контракты с клубами и спонсорами. Большой собственный бизнес и 300 миллионов. А в России достаточно просто быть чиновником для всего этого.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Украинцу об этом писать? У вас так же, если не хуже. Всегда поражаюсь таким как ты. Ладно немец из Германии такое напишет, но ты) Сидеть в помойке, но осуждать других)

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jugulator
Пьянь

В России хуже потому, что страна более богатая ископаемыми, больше по территории и т.д. Поэтому всяким ротенбергам-тимченко и прочей пропутинской шушере гораздо легче воровать.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну,или быть евреем))))

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Утка. Его недавно спросили почему он на ней не женится, на что он ответил что регулярно ходит в церковь!

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