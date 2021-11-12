Роналду совершил добрый поступок после матча Ирландия - Португалия
Фото твиттер Криштиану Роналду
После окончания игры 9-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии произошла трогательная ситуация.
Юная поклонница нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пробралась на поле, чтобы обнять своего кумира.
36-летний футболист не отказал девочке, и та от эмоций не смогла сдержать слёз.
Cristiano Ronaldo gives his shirt to a young & emotional Irish fan who ran on the pitch at full-time to meet her idol ❤️ pic.twitter.com/EjmvM4OwU0— SPORTbible (@sportbible) November 11, 2021
Напомним, что матч между ирландцами и португальцами завершился нулевой ничьей.
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