Роналду совершил трогательный поступок для ребенка

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду потребовал остановить клубный автобус ради ребенка.

Форвард заметил мальчика, который держал плакат с именем Криштиану. Футболист подошел к ребенку и сфотографировался с ним.

❤ @Cristiano stops the bus to make time for his biggest fan Eduardo ⁣

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IG/tiagovelho pic.twitter.com/qS4VZyNGuz — 433 (@official433) September 18, 2019

34-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Всего в составе туринского клуба он провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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