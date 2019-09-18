Роналду совершил трогательный поступок для ребенка

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Роналду совершил трогательный поступок для ребенка

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду потребовал остановить клубный автобус ради ребенка.

Форвард заметил мальчика, который держал плакат с именем Криштиану. Футболист подошел к ребенку и сфотографировался с ним.

34-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Всего в составе туринского клуба он провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду рассказал, сколько автомобилей в его личном гараже. | http://soccernews.ru
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