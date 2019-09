Роналду совершил трогательный поступок для ребенка

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду потребовал остановить клубный автобус ради ребенка.

Форвард заметил мальчика, который держал плакат с именем Криштиану. Футболист подошел к ребенку и сфотографировался с ним.

❤ @Cristiano stops the bus to make time for his biggest fan Eduardo ⁣

⠀⁣

IG/tiagovelho pic.twitter.com/qS4VZyNGuz