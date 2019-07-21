Роналду совершил трогательный поступок для ребенка во время матча с "Тоттенхэмом"

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Роналду совершил трогательный поступок для ребенка во время матча с "Тоттенхэмом"
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче Международного кубка чемпионов против "Тоттенхэма" (3:2) посадил ребенка рядом с собой на скамейку запасных.

Мальчик прорвался к скамейке "Ювентуса", где его встретил португалец. Роналду сфотографировался с ребенком, а затем позвал его присоединиться к остальным игрокам "Ювентуса". В этот момент форвард уже не принимал участия в игре, так как его заменили на 63-й минуте.

"Я думал, что служба безопасности заберет парня. Но, так как это был ребенок, а не фанат, выбежавший на поле, то это оказался момент радости", - сказал главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Не пропустите: Между Роналду и Сарри произошел конфликт во время матча "Ювентус" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
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