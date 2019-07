Роналду совершил трогательный поступок для ребенка во время матча с "Тоттенхэмом"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче Международного кубка чемпионов против "Тоттенхэма" (3:2) посадил ребенка рядом с собой на скамейку запасных.

Мальчик прорвался к скамейке "Ювентуса", где его встретил португалец. Роналду сфотографировался с ребенком, а затем позвал его присоединиться к остальным игрокам "Ювентуса". В этот момент форвард уже не принимал участия в игре, так как его заменили на 63-й минуте.

"Я думал, что служба безопасности заберет парня. Но, так как это был ребенок, а не фанат, выбежавший на поле, то это оказался момент радости", - сказал главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Cristiano Ronaldo With a Bench Invader.



Massive Respect To My Idol, My Legend. ❤️ pic.twitter.com/jngtIRr79x