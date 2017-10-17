Роналду советует Пересу купить Рэшфорда

Мадридский "Реал" в обозримом будущем планирует усилиться английским нападающим, сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, главной трансферной целью "сливочных" остаётся форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, однако у королевского клуба есть альтернативный вариант.

Отмечается, что лидер "Реала" Криштиану Роналду порекомендовал президенту мадридцев Флорентино Пересу обратить внимание на 19-летнего Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед".

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