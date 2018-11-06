Роналду советует "Ювентусу" подписать нового вратаря
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает давать клубу советы касательно новых трансферов.
Как сообщает Goal.com, португалец советует туринцам подписать вратаря "Реала" Кейлора Наваса, который потеря место в составе после прихода Тибо Куртуа.
Напомним, что "Реал" трижды становился победителем Лиги Чемпионов с Навасом в роли основного голкипера.
В этом сезоне Навас принял участие в 7 матчах и в трех из них сохранил ворота "сухими".
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|Лацио
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|Сассуоло
|11
|18
|7
|Торино
|11
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|Фиорентина
|11
|16
|9
|Рома
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|16
|10
|Аталанта
|11
|15
|11
|Сампдория
|11
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|12
|Парма
|11
|14
|13
|Дженоа
|11
|14
|14
|Кальяри
|11
|13
|15
|СПАЛ
|11
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|Удинезе
|11
|9
|17
|Болонья
|11
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|18
|Эмполи
|11
|6
|19
|Фрозиноне
|11
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|Кьево
|11
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