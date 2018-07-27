Роналду советует "Ювентусу" подписать вингера ПСЖ

Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду советует своему клубу подписать вингера ПСЖ Гонсалу Гедеша.

Как информирует испанская пресса, 33-летний португалец видит в своем молодом соотечественнике одну из будущих звезд мирового футбола. Поэтому он посоветовал "старой синьоре" обратить внимание на перспективного игрока, с которым парижане готовы расстаться за 40 миллионов евро.

Напомним, Моуринью прокомментировал переход Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru