Роналду советует "Ювентусу" подписать вингера ПСЖ

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Роналду советует "Ювентусу" подписать вингера ПСЖНовоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду советует своему клубу подписать вингера ПСЖ Гонсалу Гедеша.

Как информирует испанская пресса, 33-летний португалец видит в своем молодом соотечественнике одну из будущих звезд мирового футбола. Поэтому он посоветовал "старой синьоре" обратить внимание на перспективного игрока, с которым парижане готовы расстаться за 40 миллионов евро.

Напомним, Моуринью прокомментировал переход Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

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