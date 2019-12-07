Роналду сожалеет об уходе из "Реала"

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Роналду сожалеет об уходе из "Реала"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сожалеет об уходе из "Реала".

Как сообщает ABC, португалец сказал об этом экс-партнерам по мадридскому клубу. В ходе разговора Роналду заявил, что играя в "Реале" он мог бы выиграть еще как минимум два "Золотых мяча". Также футболист поставил Примеру выше Серии А по уровню игры.

Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года за 100 миллионов евро. За "Реал" он выступал с 2009 года.

В этом году Роналду занял третье место в голосовании за "Золотой мяч".

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Не уверен, что это не фейк. Роналду очень осторожный, "чтоб пилить под собой сук на котором сидит"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Перец?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

чёрный

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

и красный молотый в суп

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Mutaloff
Mutaloff

Признаться,я спокойно принял уход Роналду,его выгнали и почему он должен был унижаться,он-лучший футболист мира и достоин большего,Перес не уважал ни Кассильяса,ни Йерро,ни Рауля,ни Роналду...Рад,что в Ювентусе остаётся лучшим!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Лучший-не-лучший, а то что он совершил большую глупость уйдя из Реала, то тут к бабке не ходи. .......В этом году, чтоб 100 % получить "Золотой мяч", ему надо выиграть Чемпионат Европы и быть финалистом Лиги Чемпионов, или наоборот -- Выиграть в составе Ювентуса ЛЧ и быть в финале Чемпионата Европы!

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Mutaloff
Mutaloff

Он ушёл довольно удачно,как непобежденный,в ранге победителя,жаль,что прошлогодний Ювентус остановил горящий Аякс,тот Ювентус,спокойно бы обыграл в 1/2 Тоттэнхэм,а в финале и Барсу или Ливерпуль,насчёт ЗМ согласен,но если сделает с Юве требл,то и 1/4 на ЕВРО будет достаточно.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не обыграл Аякс,не обыграл бы и Тотенхэм.Не тупи!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он там не лучший

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Также футболист поставил Примеру выше Серии А по уровню игры"По легкости забивания голов))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

))))))))))))))))))

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