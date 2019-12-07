Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сожалеет об уходе из "Реала".

Как сообщает ABC, португалец сказал об этом экс-партнерам по мадридскому клубу. В ходе разговора Роналду заявил, что играя в "Реале" он мог бы выиграть еще как минимум два "Золотых мяча". Также футболист поставил Примеру выше Серии А по уровню игры.

Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года за 100 миллионов евро. За "Реал" он выступал с 2009 года.

В этом году Роналду занял третье место в голосовании за "Золотой мяч".

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