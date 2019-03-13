Роналду спародировал Симеоне

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после победного матча с "Атлетико" (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов сделал такой же жест, как и главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне.

Напомним, в первой встрече команд аргентинский специалист после второго гола в ворота "Ювентуса" схватил себя за пах. Сегодня, 13 марта, португалец сымитировал этот жест.

Из-за этого инцидента УЕФА завел дисциплинарное дело против Симеоне, по итогам которого он был оштрафован.

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