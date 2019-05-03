Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А с "Торино" (видео голов)

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Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А с "Торино" (видео голов)

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус" сыграл вничью в туринском дерби с "Торино" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл полузащитник гостей Саша Лукич, но в концовке встречи "Ювентус" от поражения спас Криштиану Роналду.

Напомним, что "Ювентус" уже обеспечил себе чемпионский титул. "Торино" остался на 6-й позиции.

"Ювентус" – "Торино" - 1:1 (0:1)
Гол: Лукич, 18 - 0:1, Роналду, 85 - 1:1

"Ювентус": Щесны, Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Матюиди, Спинаццола, Пьянич, Куадрадо (Матеус Перейра, 78), Бернардески, Роналду, Кин.

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"Ювентус" - "Торино" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)

"Ювентус" - "Торино" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)

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