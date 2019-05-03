Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А с "Торино" (видео голов)
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус" сыграл вничью в туринском дерби с "Торино" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл полузащитник гостей Саша Лукич, но в концовке встречи "Ювентус" от поражения спас Криштиану Роналду.
Напомним, что "Ювентус" уже обеспечил себе чемпионский титул. "Торино" остался на 6-й позиции.
"Ювентус" – "Торино" - 1:1 (0:1)
Гол: Лукич, 18 - 0:1, Роналду, 85 - 1:1
"Ювентус": Щесны, Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Матюиди, Спинаццола, Пьянич, Куадрадо (Матеус Перейра, 78), Бернардески, Роналду, Кин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15