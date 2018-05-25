Роналду спрогнозировал итоговый результат финального матча Лиги Чемпионов
Ведущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду спрогнозировал итоговый результат финального матча Лиги Чемпионов, в котором его команда встретится с "Ливерпулем".
"Я считаю, что матч закончится со счетом 3:2 в пользу "Реала". Если выиграет соперник, то это будет беспрецедентное событие в их истории. Но я настроен очень оптимистично. На протяжении всего года в отношении нас были сомнения, но "Реал Мадрид" собрался и добился исторического результата", - цитирует 33-летнего португальца goal.com.
Таким образом, Роналду уже сделал свою ставку и уже имеет шанс выиграть приз от soccernews. Но мы ждем прогнозов и от Вас. | soccernews.ru
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