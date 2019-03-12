Роналду сравнил чемпионаты Италии, Испании и Англии и рассказал, где сложнее забивать голы

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Роналду сравнил чемпионаты Италии, Испании и Англии и рассказал, где сложнее забивать голы
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что забивать голы в чемпионате Италии сложнее, чем в Англии или Испании.

"Я не скучаю по Испании и Португалии, хотя там у меня осталось много друзей. Я покинул прекрасный клуб, благодаря которому в моей жизни появилось много интересных людей. Но Италия ничем не хуже Испании. Я хорошо адаптировался здесь.

В Италии сложнее забивать голы, чем в Испании и Англии. В Примере исповедуется более открытый футбол, а в Серии А преобладает оборона. Об атаке команды думают во вторую очередь. Я не ожидал, что итальянский чемпионат окажется настолько сильным", - приводит слова Роналду Football Italia.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел 26 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

Не пропустите: Роналду обратился к болельщикам перед матчем с "Атлетико". | http://soccernews.ru

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