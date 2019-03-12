Роналду сравнил чемпионаты Италии, Испании и Англии и рассказал, где сложнее забивать голы
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что забивать голы в чемпионате Италии сложнее, чем в Англии или Испании.
"Я не скучаю по Испании и Португалии, хотя там у меня осталось много друзей. Я покинул прекрасный клуб, благодаря которому в моей жизни появилось много интересных людей. Но Италия ничем не хуже Испании. Я хорошо адаптировался здесь.
В Италии сложнее забивать голы, чем в Испании и Англии. В Примере исповедуется более открытый футбол, а в Серии А преобладает оборона. Об атаке команды думают во вторую очередь. Я не ожидал, что итальянский чемпионат окажется настолько сильным", - приводит слова Роналду Football Italia.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел 26 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.
Не пропустите: Роналду обратился к болельщикам перед матчем с "Атлетико". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14