Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

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Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду посвятил пост в инстаграме своему голу во вчерашнем матче с "Сампдорией".

Напомним, что 34-летний португалец забил с высоты 2,56 метра, выпрыгнув в момент удара на 71 сантиметр.

"CR7 AIR JORDAN!!✈️", - подписал Роналду серию скриншотов взятия ворот, сравнив себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR7 AIR JORDAN!!✈️ #forzajuve #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В текущем сезоне звёздный нападающий сыграл за "Ювентус" 20 матчей, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Сарри прокомментировал гол Роналду с высоты 2,56 метра. | http://soccernews.ru
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