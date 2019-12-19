Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду посвятил пост в инстаграме своему голу во вчерашнем матче с "Сампдорией".

Напомним, что 34-летний португалец забил с высоты 2,56 метра, выпрыгнув в момент удара на 71 сантиметр.

"CR7 AIR JORDAN!!✈️", - подписал Роналду серию скриншотов взятия ворот, сравнив себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

В текущем сезоне звёздный нападающий сыграл за "Ювентус" 20 матчей, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

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