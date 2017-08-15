Роналду сравнялся с Ди Стефано по количеству матчей за "Реал", существенно опередив легенду по числу забитых мячей

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Роналду сравнялся с Ди Стефано по количеству матчей за "Реал", существенно опередив легенду по числу забитых мячейФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду превзошел достижение легенды королевского клуба Альфредо Ди Стефано.

Так, первый матч за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны" стал для португальского бомбардира 396-м в составе "сливочных". По этому показателю он сравнялся с великим нападающим "Реала" 50-х - 60-х годов прошлого века. Однако в отличие от Ди Стефано, который в этих играх поразил ворота соперников 307 раз, Роналду забил 407 мячей.

Напомним, Роналду, Месси и Буффон претендуют на звание лучшего игрока Европы прошлого сезона. | soccernews.ru

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