Роналду сравнялся с Месси и Бензема в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил в 16-м сезоне Лиги чемпионов подряд.

Форвард отличился в матче 1-го тура группового этапа с "Янг Бойз" и стал третьим игроком в истории, который забивает в 16-ти сезонах кряду. Ранее подобного достижения достигли нападающий ПСЖ Лионель Месси и форвард "Реала" Карим Бензема.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в последние дни летнего трансферного окна из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

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