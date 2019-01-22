Роналду сравнялся с Месси по одному неприятному показателю

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не сумел забить пенальти в матче 20-го тура Серии А против "Кьево".

Как сообщает Bleacher Report, это 25-й нереализованный 11-метровый удар в карьере 33-летнего португальца и по этому показателю он сравнялся с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

Стоит отметить, что Роналду пробил 139 пенальти, а Месси - 108. Таким образом, у первого процент реализации составляет 82%, а у второго - почти 77%.

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