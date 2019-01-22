Роналду сравнялся с Месси по одному неприятному показателю

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Роналду сравнялся с Месси по одному неприятному показателю

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не сумел забить пенальти в матче 20-го тура Серии А против "Кьево".

Как сообщает Bleacher Report, это 25-й нереализованный 11-метровый удар в карьере 33-летнего португальца и по этому показателю он сравнялся с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

Стоит отметить, что Роналду пробил 139 пенальти, а Месси - 108. Таким образом, у первого процент реализации составляет 82%, а у второго - почти 77%.

Не пропустите: Суд Мадрида отказал Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

А что, эта заднеприводная фотомодель с перхотью опять ничего не забила ? Судьи в макаронной лиге совсем что ли озверели, как же эта португалка сможет золотой мяч выпрашивать, если они левые пенки не будут назначать???

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Зато Месси никогда не сравняется со мной по количеству симуляций - одной жизни точно ему не хватит!!!

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