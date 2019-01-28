Роналду стал автором очередного уникального достижения

1 Теги ювентускриштиану роналдустатистика

Роналду стал автором очередного уникального достижения

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил победный гол в матче 21-го тура чемпионата Италии против "Лацио".

Таким образом, 33-летний футболист отличился в восьмой выездной игре Серии А подряд. Как сообщает официальный твиттер клуба, португалец стал первым игроком, которому это удалось.

Стоит отметить, что подсчёт вёлся с сезона 1994/95, когда в турнире была введена трёхочковая система.

В текущей кампании Роналду сыграл за "Ювентус" 28 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Джуга
Джуга

После Месси мне больше всех надоел Роналду.

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ракицкий успешно прошёл медосмотр перед переходом в "Зенит"

Ракицкий успешно прошёл медосмотр перед переходом в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 59
2 Наполи Наполи 21 48
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 21 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Торино Торино 21 30
11 Сассуоло Сассуоло 21 29
12 Парма Парма 21 28
13 СПАЛ СПАЛ 21 21
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 Дженоа Дженоа 20 20
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 21 8
Полная таблица

топ-5 тегов