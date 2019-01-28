Роналду стал автором очередного уникального достижения

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил победный гол в матче 21-го тура чемпионата Италии против "Лацио".

Таким образом, 33-летний футболист отличился в восьмой выездной игре Серии А подряд. Как сообщает официальный твиттер клуба, португалец стал первым игроком, которому это удалось.

Стоит отметить, что подсчёт вёлся с сезона 1994/95, когда в турнире была введена трёхочковая система.

В текущей кампании Роналду сыграл за "Ювентус" 28 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус". | http://soccernews.ru