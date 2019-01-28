Роналду стал автором очередного уникального достижения
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил победный гол в матче 21-го тура чемпионата Италии против "Лацио".
Таким образом, 33-летний футболист отличился в восьмой выездной игре Серии А подряд. Как сообщает официальный твиттер клуба, португалец стал первым игроком, которому это удалось.
Стоит отметить, что подсчёт вёлся с сезона 1994/95, когда в турнире была введена трёхочковая система.
В текущей кампании Роналду сыграл за "Ювентус" 28 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
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Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|СПАЛ
|21
|21
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Дженоа
|20
|20
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8