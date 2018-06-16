Роналду стал автором уникального достижения

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Испании.

Как сообщает Opta, 33-летний бомбардир стал первым игроком в истории, забившим три гола в ворота "Фурии Рохи" в игре мундиаля.

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