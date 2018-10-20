Роналду стал автором уникального достижения

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду стал автором уникального достижения

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в ворота "Дженоа".

Как сообщает Sky Sports, этот гол стал для португальца 400-м в топ-5 чемпионатах и Роналду стал первым футболистом, которому удалось преодолеть эту отметку. Отметим, что для этого Роналду пришлось провести 497 игр.

После Роналду расположился Лионель Месси, у которого 389 забитых голов в 426 матчах.

Читайте также: "Реал" установил клубный рекорд по количеству сыгранных минут без забитых голов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 20 34
5 Рома Рома 20 33
6 Лацио Лацио 20 32
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 20 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 20 8
Полная таблица

топ-5 тегов