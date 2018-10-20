Роналду стал автором уникального достижения

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в ворота "Дженоа".

Как сообщает Sky Sports, этот гол стал для португальца 400-м в топ-5 чемпионатах и Роналду стал первым футболистом, которому удалось преодолеть эту отметку. Отметим, что для этого Роналду пришлось провести 497 игр.

После Роналду расположился Лионель Месси, у которого 389 забитых голов в 426 матчах.

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