Роналду стал автором уникального достижения

Нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду покорился очередной рекорд.

Португальский футболист стал первым, кому удалось одержать 400 побед в топ-5 лигах Европы в 21-м веке.

Помимо форварда "старой синьоры" в тройку лучших по этому показателю входят Лионель Месси (365) и Джанлуиджи Буффон (350).

Напомним, что до "Ювентуса" Роналду играл в топ-5 европейских лигах за "Манчестер Юнайтед" (2003-2009) и мадридский "Реал" (2009-2018).

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