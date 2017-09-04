Роналду стал автором уникального достижения в сборной Португалии

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду отметился 23-мя голами в последних 21-м матче.

Вчера команда португальца играла против сборной Венгрии в отборе ЧМ-2018 и добыла минимальную победу (1:0). Роналду провел на поле весь матч, но забить не смог.

Всего на счету Роналду 144 игры в составе сборной, в которых он забил 78 мячей. | http://soccernews.ru