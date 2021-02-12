Роналду стал автором уникального достижения в соцсетях

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Роналду стал автором уникального достижения в соцсетях

Форварду туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду покорилось невероятное медийное достижение.

Сейчас на Instagram, Facebook и Twitter футболиста суммарно подписаны 500 миллионов фолловеров. Это абсолютный рекорд в истории человечества.

Самым популярным является Instagram звёздного португальца (261 млн), затем идут Facebook (148 млн) и Twitter (91 млн).

В текущем сезоне 36-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 25 матчей, забил 23 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Девушка Роналду снялась в рекламе в откровенном купальнике. | http://soccernews.ru
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