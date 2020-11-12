Роналду стал четвёртым футболистом, одержавшим 100 побед со сборной

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду повторил достижение трёх легендарных испанских футболистов.

35-летний форвард накануне достиг отметки в 100 побед в составе национальной команды.

Ранее подобное удавалось только культовым игрокам "Фурии Рохи" Хави (100), Икеру Касильясу (121) и Серхио Рамосу (129).

Роналду выиграл со сборной Португалии 100 из 168 матчей при 26 ничьих и 42 поражениях. Сам нападающий забил 102 гола и сделал 40 ассистов.

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