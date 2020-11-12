Роналду стал четвёртым футболистом, одержавшим 100 побед со сборной
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду повторил достижение трёх легендарных испанских футболистов.
35-летний форвард накануне достиг отметки в 100 побед в составе национальной команды.
Ранее подобное удавалось только культовым игрокам "Фурии Рохи" Хави (100), Икеру Касильясу (121) и Серхио Рамосу (129).
Роналду выиграл со сборной Португалии 100 из 168 матчей при 26 ничьих и 42 поражениях. Сам нападающий забил 102 гола и сделал 40 ассистов.
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Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14