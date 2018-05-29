Роналду стал единственным игроком "Реала", который не принял участия в клубной фотосессии в новой форме

1 Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду стал единственным игроком "Реала", который не принял участия в клубной фотосессии в новой формеФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал единственным игроком своей команды, который не принял участия в клубной фотосессии в новой форме.

Так, сегодня на официальном сайте "сливочных" появились изображения комплекта игровой экипировки, в которой действующий обладатель кубка чемпионов будет выступать в новом сезоне. Однако единственным игроком, отсутствовавшим на фото в новой форме оказался португалец, который ранее своим заявлением подогрел слухи о своем возможном отъезде из "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, СМИ предполагают, что будущее Роналду в "Реале" зависит от Неймара. | soccernews.ru

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Потому что у него контракт с найком

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