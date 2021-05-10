Роналду стал худшим игроком "Ювентуса" в матче с "Миланом" по версии итальянских СМИ

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Роналду стал худшим игроком "Ювентуса" в матче с "Миланом" по версии итальянских СМИ

Итальянское издание Gazzetta dello Sport поставило самую низкую оценку в составе "Ювентуса" португальскому нападающему Криштиану Роналду за игру в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (0:3).

Роналду получил оценку "четыре", также как и главный тренер команды Андреа Пирло. Лучшими в составе туринского клуба стали защитник Маттейс де Лигт и вратарь Войцех Щесны – 6.

"Ювентус" после 35 туров занимает пятое место в турнирной таблице Серии А и на одно очко отстает от зоны Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Роналду имеет удручающую статистику в проигранном матче с "Миланом". | http://soccernews.ru
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