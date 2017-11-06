Роналду стал лучшим ассистентом "Реала" за последние 25 лет

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Роналду стал лучшим ассистентом "Реала" за последние 25 лет

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Лас-Пальмасом" со счетом 3:0.

Результативной передачей в этом поединке отметился нападающий королевского клуба Криштиану Роналду.

Фото: Роналду превзошел Рауля.

Этот голевой пас стал для форварда 84-м в футболке "сливочных" и он  стал лучшим ассистентом "Реала" за последние 25 лет, обойдя другого легендарного нападающего Рауля.

Не пропустите: Роналду забил 1 гол после 48 ударов в Ла Лиге, у Месси 69 ударов и 12 мячей. | http://soccernews.ru

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