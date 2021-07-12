Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

1 Теги криштиану роналдупортугалия

Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.

Роналду на Евро-2020 забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Также пять голов забил форвард сборной Чехии Патрик Шик, но у него не оказалось голевых передач.

36-летний Роналду в прошлом сезоне провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да ... Жаль,когда тупорылый как дверь Лапорта,не купил Роналду!Глядишь,cейчас бы Барса была многократным победителем ЛЧ(заслуженным) и не стала бы банкротом!Но,во времена картонной швабры только так!Мда...Вискас Эль Барса!

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