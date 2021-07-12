Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.
Роналду на Евро-2020 забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Также пять голов забил форвард сборной Чехии Патрик Шик, но у него не оказалось голевых передач.
36-летний Роналду в прошлом сезоне провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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