Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.

Роналду на Евро-2020 забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Также пять голов забил форвард сборной Чехии Патрик Шик, но у него не оказалось голевых передач.

36-летний Роналду в прошлом сезоне провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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