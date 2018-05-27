Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов в шестом сезоне подряд

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов сезона 2017/18.

33-летний португалец завершил минувший розыгрыш еврокубкового турнира с 15 забитыми голами в активе.

Таким образом, Роналду выиграл бомбардирскую гонку в ЛЧ в шестой раз подряд.

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