Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Фото: инстаграм Криштиану Роналду\Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

Роналду сделал хет-трик в матче 29-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (3:2) и на его счету стало 807 голов за карьеру. По этому показателю он опередил чехословацкого и австрийского нападающего Йозефа Бицана, который в период 30-50 годов стал автором 805 голов.

Стоит отметить, что Роналду признавался лучшим бомбардиром еще в 2021 году, когда забил 760 голов, но тогда рекорд оспорила Чешская федерация футбола, указав, что Бицан забил 821 гол. Впрочем, ФИФА считает, что Бицан забил именно 805 голов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Целеустремлённость этого парня поражает. Мужик сказал - мужик сделал! Лавров... Хе-хе...

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lesnovsky
lesnovsky

Правильно сказал... Теперь будете соревноваться с Северной Кореей... "Мечта" сбылась... Ким Чен Ын... А-ха-ха-ха...

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lesnovsky
lesnovsky

Хе.. Это по мнению гелевого... Он обязательно пересчитаем голы Бицана, как он это сделал с Пеле... Но гетры хороши!!... Хе-хе..

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