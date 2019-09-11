Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации Евро

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередной рекорд.

34-летний футболист оформил покер в матче квалификации Евро-2020 против Литвы и довёл число голов в этом турнире до 25.

Больше в отборочных стадиях чемпионатов Европы не забивал никто. Предыдущий рекордсмен ирландец Робби Кин остановился на отметке в 23 мяча.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года, сыграл 160 матчей и отличился 93 раза.

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