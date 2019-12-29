Роналду стал лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Сегодня, 29 декабря, на церемонии вручения в Дубае португалец получил награду. На мероприятии Роналду присутствовал с невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном.
Отметим, что для форварда это шестая победа в данной премии. Ранее португалец побеждал в 2011, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.
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