Роналду стал лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards

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Роналду стал лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом  2019 года по версии Globe Soccer Awards.

Сегодня, 29 декабря, на церемонии вручения в Дубае португалец получил награду. На мероприятии Роналду присутствовал с невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном.

Отметим, что для форварда это шестая победа в данной премии. Ранее португалец побеждал в 2011, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

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