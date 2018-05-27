Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим игроком сезона в Лиге Чемпионов по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Так, португалец, получивший среднюю оценку за свои выступления в турнире в 8,12 балла, обошел Садио Мане из "Ливерпуля" (те же - 8,12 балла) и Лионеля Месси из каталонской "Барселоны" (8,03 балла).

В завершившемся сезоне ЛЧ Роналду забил 15 мячей и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах за "Реал".

Напомним, СМИ назвали главную причину возможного ухода Роналду из "Реала". | soccernews.ru