Роналду стал обладателем награды Golden Foot

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Роналду стал обладателем награды Golden Foot

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получил награду Golden Foot.

Также португалец оставил отпечаток своих ног на Аллее чемпионов в Монако.

"Для меня огромная честь стать победителем премии Golden Foot и быть увековеченным на Аллее чемпионов в Монако наряду с величайшими футболистами всех времен! Большое спасибо фанатам со всего мира за то, что проголосовали за меня", - написал Роналду в своем твиттере.

Отметим, что в голосовании Роналду обошел Роберта Левандовски, Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Награда Golden Foot вручается футболистам старше 29-ти лет за вклад в развитие футбола.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

))))))))))))Е-е-е-е-е-е-е О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. В то время, как Криш собирает одну престижную награду за другой,Лео не может реализовать левый пенальти!Мда ...

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