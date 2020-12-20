Роналду стал обладателем награды Golden Foot

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получил награду Golden Foot.

Также португалец оставил отпечаток своих ног на Аллее чемпионов в Монако.

"Для меня огромная честь стать победителем премии Golden Foot и быть увековеченным на Аллее чемпионов в Монако наряду с величайшими футболистами всех времен! Большое спасибо фанатам со всего мира за то, что проголосовали за меня", - написал Роналду в своем твиттере.

Отметим, что в голосовании Роналду обошел Роберта Левандовски, Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Награда Golden Foot вручается футболистам старше 29-ти лет за вклад в развитие футбола.

Читайте также: Роналду обошел Левандовского по голам в чемпионате в 2020 году. | http://soccernews.ru