Роналду стал первым человеком с 300 миллионами подписчиков в инстаграме
Фото твиттер Криштиану Роналду
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству фолловеров в инстаграме.
На данный момент на страницу 36-летнего португальца подписано 300 миллионов пользователей.
Это первый случай в истории, когда у одного человека такая огромная аудитория в указанной социальной сети.
В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
Не пропустите: Мама Роналду рассказала, сколько ещё продлится карьера сына. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Швеция одолела Словакию на Евро-2020 благодаря голу с пенальти
-
Газизов отреагировал на информацию о выплатах "Уфы" за участие Зинченко в Евро-2016
-
1
Роналду стал первым человеком с 300 миллионами подписчиков в инстаграме
-
Неймар заплакал, говоря о рекорде Пеле по голам за сборную Бразилии
-
"Рубин" предложил работу жене Федуна
-
ЦСКА близок к покупке лучшего бомбардира ФНЛ
-
"Краснодар" нацелился на экс-форварда "Вильярреала"
-
Московское "Динамо" продлило контракт с основным нападающим
-
1
Роберто Карлос: "Говорю всем: "Путин - топ-президент"
-
"Барселона" может усилиться защитником сборной Германии
-
22-летний Матвей Сафонов стал отцом
-
Экс-тренер сборной Украины Фоменко ответил на обвинения в продаже места в составе для Зинченко на Евро-2016
-
В УЕФА отреагировали на информацию о возможном переносе финала Евро-2020 из Лондона в Будапешт
-
Официально: Бускетс вылечился от коронавируса
-
1
"Уфа" платила тренерам сборной Украины за участие Зинченко в матчах Евро-2016
-
1
Куман прокомментировал будущее Месси в "Барселоне"
-
Роберто Карлос вспомнил о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
В сборной России рассказали о восстановлении Марио Фернандеса
-
"Зенит" предложил Жиркову три варианта трудоустройства в клубе
-
"Реал" назвал цену на Варана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17