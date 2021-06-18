Роналду стал первым человеком с 300 миллионами подписчиков в инстаграме

1 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду стал первым человеком с 300 миллионами подписчиков в инстаграме

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству фолловеров в инстаграме.

На данный момент на страницу 36-летнего португальца подписано 300 миллионов пользователей.

Это первый случай в истории, когда у одного человека такая огромная аудитория в указанной социальной сети.

В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах. 

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Патаму что я красивый, да и попа у меня мускулистая! Бадр без ума от неё )))

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