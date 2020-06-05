Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим миллиард долларов
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в очередной раз вошёл в историю футбола.
35-летний португалец стал первым игроком, чьё состояние превысило 1 миллиард долларов.
Среди всех спортсменов Роналду - третий, кому покорилось подобное достижение. Ранее таким могли похвастаться только гольфист Тайгер Вудс и боксёр Флойд Мейвезер.
Сообщается, что 650 миллионов долларов звёздный форвард заработал в качестве зарплаты от различных клубов, остальные средства принесли ему спонсорские контракты.
До "Ювентуса" Роналду выступал за мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг".
Не пропустите: Роналду использует регбийную технологию для увеличения скорости. | http://soccernews.ru
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