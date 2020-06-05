Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим миллиард долларов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в очередной раз вошёл в историю футбола.

35-летний португалец стал первым игроком, чьё состояние превысило 1 миллиард долларов.

Среди всех спортсменов Роналду - третий, кому покорилось подобное достижение. Ранее таким могли похвастаться только гольфист Тайгер Вудс и боксёр Флойд Мейвезер.

Сообщается, что 650 миллионов долларов звёздный форвард заработал в качестве зарплаты от различных клубов, остальные средства принесли ему спонсорские контракты.

До "Ювентуса" Роналду выступал за мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг".

Не пропустите: Роналду использует регбийную технологию для увеличения скорости. | http://soccernews.ru