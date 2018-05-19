Роналду стал первым игроком из топ-5 европейских лиг, забившим в этом сезоне 50 голов

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поразил ворота "Вильярреала" в матче 38-го тура испанской Примеры.

Таким образом, 33-летний португалец стал первым игроком из топ-5 европейских лиг, забившим в этом сезоне 50 голов.

Роналду отличился 44 раза в составе "Реала" и ещё шесть раз за сборную Португалии. Стоит отметить, что лидеру "сливочных" покоряется эта отметка восьмой сезон подряд. | http://soccernews.ru