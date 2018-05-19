Роналду стал первым игроком из топ-5 европейских лиг, забившим в этом сезоне 50 голов

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду стал первым игроком из топ-5 европейских лиг, забившим в этом сезоне 50 голов

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поразил ворота "Вильярреала" в матче 38-го тура испанской Примеры.

Таким образом, 33-летний португалец стал первым игроком из топ-5 европейских лиг, забившим в этом сезоне 50 голов.

Роналду отличился 44 раза в составе "Реала" и ещё шесть раз за сборную Португалии. Стоит отметить, что лидеру "сливочных" покоряется эта отметка восьмой сезон подряд. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 38 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Сельта Виго 38 49
12 Жирона 37 48
13 Алавес 37 47
14 Эспаньол 37 46
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 38 20
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